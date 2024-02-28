В Петербурге молодой человек устроил стрельбу из ракетницы около колледжа

Житель Петербурга открыл стрельбу из ракетницы около учебного заведения. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел на улице Ворошилова сегодня днем. По словам очевидцев, 18-летний молодой человек стрелял около Российского колледжа традиционной культуры.

Местные жители вызвали полицию, после чего на место приехали силовики и изъяли у юноши ракетницу. Самого петербуржца задержали. О том, по какой причине подозреваемый стал стрелять, на данный момент неизвестно.

В беседе с журналистами представители администрации района сообщили, что слышали о стрельбе 26 февраля.

Ранее в Петербурге задержали пьяных мужчин, стрелявших из автомата из окна квартиры.