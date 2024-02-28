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В Петербурге молодой человек устроил стрельбу из ракетницы около колледжа

В Петербурге задержали юношу за стрельбу из ракетницы около колледжа

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Shutterstock

Житель Петербурга открыл стрельбу из ракетницы около учебного заведения. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел на улице Ворошилова сегодня днем. По словам очевидцев, 18-летний молодой человек стрелял около Российского колледжа традиционной культуры.

Местные жители вызвали полицию, после чего на место приехали силовики и изъяли у юноши ракетницу. Самого петербуржца задержали. О том, по какой причине подозреваемый стал стрелять, на данный момент неизвестно.

В беседе с журналистами представители администрации района сообщили, что слышали о стрельбе 26 февраля.

Ранее в Петербурге задержали пьяных мужчин, стрелявших из автомата из окна квартиры.

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