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Агрессивный россиянин напал на фельдшера скорой помощи, девушку госпитализировали

В Ярославле мужчина разбил нос девушке-врачу скорой помощи, ее госпитализировали

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РИА Новости

В Ярославле агрессивный мужчина напал на девушку-врача скорой помощи и разбил ей нос. Об этом сообщает 76.ru.

По информации издания, инцидент произошел 27 февраля в районе Брагино. Скорая помощь приехала на вызов к дому на Ленинградском проспекте к пациенту с травмой ноги, однако знакомый пострадавшего мешал осматривать больного, размахивал руками и вел себя агрессивно.

Во время транспортировки пациента в автомобиль агрессор схватил девушку-врача за куртку и попытался вытолкнуть из транспортного средства. Мужчина высказал угрозу в ее адрес и ударил медика в лицо, у нее из носа хлынула кровь.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов забрали нападавшего. Пострадавшего фельдшера госпитализировали.

Следователи начали проверку по факту произошедшего, сообщает СУ СК России по региону. По ее результатам примут процессуальное решение.

Ранее петербургский врач скорой помощи разоружила буйного пациента с пистолетом и гранатой.

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