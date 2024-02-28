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ФСБ опубликовала видео задержания украинского шпиона в Ростове-на-Дону

ФСБ: задержанный украинский шпион пытался выкупить детали системы ПВО С-300

Центр общественных связей ФСБ опубликовал видео задержания в Ростове-на-Дону украинского шпиона Сергея Кривицкого. Об этом пишут РИА Новости.

На видео сняли, как оперативники задерживают двух человек у стадиона «Гребной канал» и надевают на них наручники. Сотрудник ФСБ просит задержанного представиться и спрашивает, откуда он приехал. Тот представился как Кривицкий Сергей Викторович и сказал, что приехал с Украины. Он также признался на видео, что у «Гребного канала» встречался с подельником, чтобы забрать комплектующие для системы ПВО С-300.

Оперативники сняли на видео украинский паспорт Кривицкого с пропиской в Запорожской области. Также они зафиксировали клистрон от С-300 и $1000 наличными. Далее демонстрируется заседание суда, где украинскому шпиону зачитывают приговор.

До этого Ростовский областной суд признал гражданку Украины виновной в шпионаже за российскими воинскими частями. Кроме того, женщина хотела собрать информацию о маршрутах движения техники и личного состава ВС России.

Ранее в Германии заявили о разоблачении российского шпиона в бундестаге.

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