Врач рассказала, кто находится в группе риска по диабету

Принадлежность к группе риска и воздействие определенных внешних факторов повышается возможность возникновения сахарного диабета. Об этом «Радио 1» рассказала врач-эндокринолог поликлиники №2 Ногинской больницы Анастасия Силаева.

Так, риск повышается у пожилых людей, пациентов с гипертонией, избыточной массой тела, ожирением, нарушением обмена холестерина. Кроме того, повышает риск развитие недуга и рождение крупного плода, добавила врач. Усугубить состояние могут дополнительные внешние факторы, в том числе, стресс и перенесенный коронавирус.

«Симптомы неспецифические. У кого-то это может быть слабость, у кого-то – кожный зуд. Это первые звоночки, которые сигнализируют, что с организмом что-то не так. Кто-то впервые узнает о наличии сахарного диабета при подготовке к операции. Однако нельзя точно сказать, что слабость и сухость во рту – признаки только сахарного диабета», — добавила Силаева.

Ученые из института Броуда, Бостонской детской больницы и Гарвардской медицинской школы в США до этого обнаружили, что сахарный диабет в юношеском возрасте может быть обусловлен как распространенными, так и редкими генетическими вариантами.

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