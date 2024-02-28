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Россиянам объяснили, что изменится в автошколах после введения новых требований

Автоэксперт Сажин: автошколы теперь должны получать заключение ГИБДД для работы

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

С 1 апреля в России планируется расширить список обязательных требований при лицензировании автошкол. В частности, они должны будут получать от ГИБДД заключение о соответствии учебно-материальной базы программам подготовки водителей. Эти изменения направлены на решение старой проблемы с «серыми» автошколами, которые непрофессионально готовят водителей, объяснил автоэксперт Владимир Сажин.

«Сначала реформа была направлена на то, чтобы убрать с рынка серые автошколы, которые занимались продажей документов, а не обучением. Но время идет и ничего не меняется. Мы возвращаемся к тому, с чего начали», – отметил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

Теперь у автошкол будут проверять наличие площадок для отработки первоначальных навыков вождения, наличие программ обучения и полное соблюдение договорных обязательств, пояснил специалист. Причем он добавил, что в последнее время появились автошколы с низкой стоимостью услуг – по его словам это возможно лишь за счет сокращения объема и качества образовательных услуг.

«Уже были истории о том, что площадки для получения первоначальных навыков вождения существовали только на бумаге, а по факту все занятия проводились в боковых проездах, площадку кандидат в водители видел в первый раз только на экзамене в ГИБДД», – привел пример Сажин.

В таких автошколах будущих водителей почти не обучают, а если учащиеся все-таки «при помощи каких-то серых схем» сдают экзамены и получают права, то на дорогах оказываются беспомощные водители, заключил автоэксперт.

Напомним, с 1 апреля также вступят в силу обновленные правила проведения экзамена на получение водительских прав. Так, общую сумму штрафных баллов, при которой экзамен считается несданным, поднимут с пяти до семи.

Ранее инструктора автошколы, принуждавшего учеников к «крещению скоростью», отстранили от работы.

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