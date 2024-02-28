Умер бывший премьер СССР Николай Рыжков. Об этом сообщила в своем Telegram-канале спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

О причинах кончины Рыжкова Матвиенко не сообщила.

Она назвала Рыжкова человеком-эпохой с уникальной судьбой, а также государственным деятелем уникального масштаба и большой души. «Проявлялось это во всем, за что брался Николай Иванович, с чем соприкасался», — написала Матвиенко.

Спикер Совфеда добавила, что экс-глава правительства СССР искренне и глубоко переживал за свое дело. По словам парламентария, Рыжков был человеком труда, он заслужил своей работой почет и уважение.

Рыжков был последним председателем совета министров СССР (его преемник Валентин Павлов уже был премьер-министром СССР). В 1995-2003 годах Рыжков был депутатом Госдумы, а следующие 20 лет представлял в Совете Федерации Белгородскую область. В 2023 году он сложил свои полномочия.

До этого в московской больнице умер председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев. Он был председателем Верховного суда РСФСР с 1989 года, с 1991 года — председателем Верховного суда РФ. Причина трагедии — онкология.

Прощание c Лебедевым пройдет 28 февраля в Колонном зале столичного Дома Союзов.

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