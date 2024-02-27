В Адыгее ранее судимый мужчина изнасиловал дочь сожительницы

В Адыгее мужчину подозревают в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в ауле Новая Адыгея. По версии следователей, в этот день девочка осталась наедине с сожителем матери. В результате мужчина изнасиловал ребенка.

Россиянина оперативно задержали. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье об изнасиловании потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста.

«Установлено, что обвиняемый ранее судим, прибыл на территорию республики в 2015 году из Красноярского края», – сообщили в СК РФ.

Правоохранители направили в суд ходатайство о заключении мужчины под стражу. На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Калуге мужчина надругался над тремя девочками на детской площадке.