Грабитель с ножом ворвался в российский банк, но ничего не забрал и скрылся

В Армавире 46-летненего местного жителя подозревают в разбое. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Мужчина вошел в офис одного из банков города, угрожал кассиру ножом и требовал деньги. Сотрудники банка покинули офис, оставив агрессора внутри. Нападавший покинул отделение банка, ничего не взяв. Позже его задержали в одном из парков Кисловодска.
Полицейские установили личность подозреваемого. Оказалось, что мужчину был в розыске по подозрению в мошенничестве.
По статье «разбой» армавирцу грозит до 15 лет лишения свободы.
Ранее в Москве мужчина ограбил прохожего, угрожая ему пистолетом-зажигалкой.