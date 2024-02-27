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Грабитель с ножом ворвался в российский банк, но ничего не забрал и скрылся

В Армавире грабитель с ножом ворвался в банк, но ничего не забрал и скрылся

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Shutterstock

В Армавире 46-летненего местного жителя подозревают в разбое. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Мужчина вошел в офис одного из банков города, угрожал кассиру ножом и требовал деньги. Сотрудники банка покинули офис, оставив агрессора внутри. Нападавший покинул отделение банка, ничего не взяв. Позже его задержали в одном из парков Кисловодска.

Полицейские установили личность подозреваемого. Оказалось, что мужчину был в розыске по подозрению в мошенничестве.

По статье «разбой» армавирцу грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее в Москве мужчина ограбил прохожего, угрожая ему пистолетом-зажигалкой.

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