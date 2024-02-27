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Пламя охватило цех производства на 800 «квадратов» в Саратовской области

МЧС: пожар охватил производственный цех в Саратовской области

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Shutterstock

В Придорожном Саратовской области вспыхнуло одноэтажное производственное здание, общая площадь возгорания достигла 800 квадратных метров. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.

«Из цеха пожарные МЧС России вынесли три баллона с пропаном и еще один с газом», — говорится в сообщении.

Сообщается, что пламя удалось локализовать. На месте работают 25 специалистов и пять единиц техники. Предварительно, пострадавших нет.

До этого пожарные на 700 квадратных метрах локализовали пожар на складах строительного гипермаркета «Леруа Мерлен» в городе Артеме Приморского края. Ранее появились кадры возгорания.

Утром 26 февраля сообщалось, что в производственно-складском помещении в Подольске было ликвидировано открытое горение на площади 2250 квадратных метров. Информации о пострадавших на тот момент не было.

Ранее в Волгограде произошел пожар на строительном рынке.

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