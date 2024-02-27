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Володин объяснил, как можно избавиться от статуса иноагента

Володин: отвергнувшие подачки других стран могут избавиться от статуса иноагента

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что избавиться от статуса иноагента в России можно тем, кто «отвергнет подачки других стран». Об этом пишет РИА Новости.

«Тот, кто хочет исправиться, у него шанс есть, можно из статуса иностранного агента вернуться, отвергнув подачки и удавку, которую они на себя набросили за деньги других стран», — сказал он.

До этого Госдума на пленарном заседании приняла во втором законопроект, которые запрещает россиянам и компаниям размещать рекламу на информационных ресурсах иноагентов, а также рекламировать такие ресурсы. Документ внесли на рассмотрение палаты 395 депутатов 15 февраля.

В случае окончательного принятия проекта, в законе «О рекламе» закрепят, что распространение рекламы на информационных ресурсах иноагентов не допускается, как и реклама таких информационных ресурсов. Документ также дополняет закон нормой, согласно которой на иноагентов распространяются ограничения и запреты, предусмотренные законом о рекламе.

Володин обращал внимание, что в 2023 году более 200 российских физических и юридических лиц разместили рекламу своих товаров и услуг на информационных ресурсах иноагентов. При этом многие иноагенты не скрывают, что отправляют деньги на финансирование Вооруженных сил Украины, отметил он.

Ранее депутат Госдумы Денис Майданов призвал лишить иноагентов доступа к соцсетям на территории России.

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