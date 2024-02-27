В Перу ввели карантин из-за вспышки опасной лихорадки

В большинстве регионов Перу ввели режим чрезвычайной ситуации из-за роста заболеваемости лихорадкой денге. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Режим ЧС ввели в 20 из 25 регионах страны.По данным Минздрава страны, за восемь недель 2024 года в стране выявили более 31 тыс. пациентов с лихорадкой. Этот показатель оказался в два раза больше, чем за такой же период в 2023 году.

Власти отметили, что режим ЧС позволит властям быстрее направлять финансирование, а также специалистов в пострадавшие регионы.

Лихорадка денге является острым вирусным заболеванием. В большинстве случаев у заболевших наблюдаются легкие симптомы, однако болезнь может вызывать сильные головные боли, высокую температуру и мышечные боли.

До этого в декабре прошлого года ученые ФНКЦ ФХМ имени Ю.М. Лопухина и МФТИ разработали новое соединение с противовирусной активностью, которое подавляет репликацию коронавируса, влияя на стабильную, не поддающуюся мутациям мишень в его геноме.

Ранее стало известно, почему нужно посещать одного и того же врача-терапевта.