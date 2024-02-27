Россиянин похитил бывшую девушку, чтобы сходить с ней на свидание

Житель Чебоксар похитил свою бывшую девушку и повез ее на свидание. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

39-летний владелец Mercedes встречался с девушкой, которая разорвала отношения незадолго до его дня рождения. Однако мужчина с расставанием не смирился и решил вернуть возлюбленную любой ценой.

Он подкараулил девушку на улице, затолкал ее в салон своего автомобиля и повез в сторону местного ТЦ. Пострадавшая смогла сбежать и обратиться в полицию.

В отношении похитителя возбудили уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, свой день рождения подозреваемый встретил под арестом. Известно, что в прошлом году его судили за угрозу расправы. Кому она была адресована, не уточняется.

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