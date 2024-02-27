В Запорожской области предотвращен теракт с использованием боевого отравляющего вещества

ФСБ предотвратила теракт с использованием аналога боевого отравляющего вещества в Запорожской области. Об этом пишет ТАСС.
В результате операции были задержаны трое граждан Украины.
«Пресечена попытка совершения украинскими спецслужбами террористического акта в Запорожской области с использованием аналога боевого отравляющего вещества по классификации НАТО BZ», — заявили в ФСБ.
Сообщается, что изъятые препараты разрабатывались в США и применяются для создания химического оружия массового поражения.
До этого полиция задержала диверсионную группу в Запорожской области.
«Они организовали несколько террористических актов, покушаясь на жизнь различных должностных лиц», — отметили в пресс-службе полиции.
Согласно информации ведомства, группировка под названием «Черный саботаж» по заданию украинских кураторов собирала и передавала сотрудникам СБУ развединформацию о перемещении и расположении Вооруженных сил России.
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