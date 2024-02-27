Российского военного осудили за принятый от друга в качестве благодарности наркотик

В Бурятии военнослужащий выслушал приговор по делу о хранении наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

По версии обвинения, военнослужащий Аликин получил наркотическое средство от своего знакомого. Мужчина решил отблагодарить его за помощь в заготовке дров и вручил пакетик со смесью табака и масла каннабиса.

В тот же день военного, направлявшегося в свою часть, остановили сотрудники правоохранительных органов. Полицейские изъяли у него наркотическое средство и возбудили дело.

В итоге Кяхтинский гарнизонный военный суд назначил Аликину наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.

Ранее в московском метро задержали военнослужащего, объявленного в розыск по делу о наркотиках.