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Российского военного осудили за принятый от друга в качестве благодарности наркотик

В Бурятии оштрафовали военного, который взял предложенный другом наркотик

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Руслан Кривобок/РИА Новости

В Бурятии военнослужащий выслушал приговор по делу о хранении наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

По версии обвинения, военнослужащий Аликин получил наркотическое средство от своего знакомого. Мужчина решил отблагодарить его за помощь в заготовке дров и вручил пакетик со смесью табака и масла каннабиса.

В тот же день военного, направлявшегося в свою часть, остановили сотрудники правоохранительных органов. Полицейские изъяли у него наркотическое средство и возбудили дело.

В итоге Кяхтинский гарнизонный военный суд назначил Аликину наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.

Ранее в московском метро задержали военнослужащего, объявленного в розыск по делу о наркотиках.

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