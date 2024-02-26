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Под Калининградом опекун избивала девочку и заставляла ее есть непригодную еду

Под Калининградом в отношении опекуна ребенка возбудили уголовное дело

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Depositphotos

В Калининградской области женщина стала фигурантом уголовного дела из-за ненадлежащего отношения к девятилетней девочке. Об этом сообщает СК РФ по региону.

По версии правоохранителей, 36-летняя жительница поселка Гастеллово систематически избивала девочку, которую опекала с 2019 года. Подозреваемая заставляла ребенка выполнять слишком большие физические нагрузки. Помимо этого, в конце января текущего года женщина насильно кормила девочку непригодной едой.

«В настоящее время ребенок изъят из семьи, следствием организован комплекс мер реабилитационного характера», – сообщается в публикации.

На данный момент следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Они также проверят работу органов опеки.

Ранее в Ивановской области мужчина три года истязал детей и довел сына до посттравматического расстройства.

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