Под Калининградом опекун избивала девочку и заставляла ее есть непригодную еду

В Калининградской области женщина стала фигурантом уголовного дела из-за ненадлежащего отношения к девятилетней девочке. Об этом сообщает СК РФ по региону.

По версии правоохранителей, 36-летняя жительница поселка Гастеллово систематически избивала девочку, которую опекала с 2019 года. Подозреваемая заставляла ребенка выполнять слишком большие физические нагрузки. Помимо этого, в конце января текущего года женщина насильно кормила девочку непригодной едой.

«В настоящее время ребенок изъят из семьи, следствием организован комплекс мер реабилитационного характера», – сообщается в публикации.

На данный момент следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Они также проверят работу органов опеки.

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