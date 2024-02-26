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Создателя Mr. Freeman Павла Мунтяна* заочно арестовали

В Москве суд заочно арестовал иноагента Мунтяна за фейки об армии

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Павел Мунтян (признан в РФ иностранным агентом)/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Хорошевский суд Москвы заочно арестовал Павла Мунтяна (признан в РФ иностранным агентом), создателя мультипликационного персонажа Mr. Freeman. Ему вменяют распространение фейков о ВС России, передает РИА Новости.

«Суд удовлетворил ходатайство об аресте Мунтяна», — отметили в судебной инстанции.

Срок исчисляется в случае экстрадиции либо задержания на территории России, написал RT.

В конце декабря 2023 года стало известно об объявлении в розыск мультипликатора Павла Мунтяна. Поводом для возбуждения дела и объявления в розыск Мунтяна стал пост в его соцсетях, сделанный минувшей весной.

В середине января СК огласил число уголовных дел о дискредитации ВС России за два года. Более 270 уголовных дел возбудили следователи за фейки о Вооруженных силах РФ. За дискредитацию ВС РФ завели 81 уголовное дело, 44 из которых передали в суд.

Ранее в Крыму за дискредитацию армии оштрафовали экс-участнику «Битвы экстрасенсов».

*  признан в РФ иностранным агентом
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