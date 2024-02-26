Губернатор Петербурга рассказал о совершенствовании мер поддержки участников СВО

Санкт-Петербург накопил богатый опыт поддержки участников специальной военной операции, готов его совершенствовать и делиться им, заявил губернатор региона Александр Беглов в ходе рабочего совещания с членами городского правительства.

Александр Беглов отметил, что Петербург оказывает поддержку участникам специальной военной операции с самого начала его проведения. По его словам, к этому процессу подключились не только местные жители, но и все общественные организации.

В Петербурге, акцентировал внимание Беглов, фиксируется рост патриотизма. «Президент России неоднократно подчеркивал важность всесторонней поддержки участников СВО и членов их семей. Мы не делим бойцов из Петербурга и других регионов на своих и чужих, а исходим из главного — обеспечить их всем необходимым. Эти вопросы находятся на нашем постоянном контроле», — сказал глава города.

Он подчеркнул, что по указанию главы государства меры поддержки бойцов СВО приняты на федеральном уровне. В дополнение к ним город оперативно разработал региональную систему помощи участникам спецоперации.

В качестве примера губернатор привел внедренную в Петербурге на каждого участника СВО систему «социальный паспорт», которая позволяет адресно оказывать необходимую помощь и поддержку. За семьей каждого бойца закреплен социальный куратор от районных администраций.

Кроме того, в Северной столице создан Совет при губернаторе по оказанию помощи участникам СВО и членам их семей. Он помогает поддерживать обратную связь с женами и родителями военнослужащих.

Также город оказывает поддержку в решении социальных и бытовых вопросов, реабилитации, адаптации и трудоустройстве участников СВО. Медицинские учреждения города принимают бойцов из Петербурга и других регионов на лечение и реабилитацию. Решаются жилищные вопросы петербургских очередников из числа ветеранов боевых действий. Крупные городские предприятия принимают на работу демобилизованных участников СВО.

При участии музеев, концертных залов и выставочных центров в городе действуют досуговые программы для возвращающихся из зоны СВО бойцов. По словам губернатора, приоритетная задача города — совершенствовать меры поддержки участников СВО. Беглов назвал приоритетной задачей усиление работы по лечению и реабилитации раненых бойцов, возвращению их к нормальной жизни.

«Необходимо оказать эффективное содействие в переподготовке, смене профессии, поиске работы, открытии собственного дела. Ветеранов спецоперации будут активнее включать в общественную деятельность и задействовать в военно-патриотическом воспитании молодежи», — указал он.

Он отметил, что город намерен модернизировать весь комплекс оказываемой помощи.

Петербург продолжит оказывать помощь в восстановлении инфраструктуры Мариуполя. В 2023 году в городе-побратиме приведено в порядок и сдано в эксплуатацию 28 объектов, в 2022 году – 24. В планах этого года — не сбавлять темпы восстановления города.