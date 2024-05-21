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Российский школьник отрезал себе ногу, работая в огороде

В Свердловской области 13-летний мальчик остался без ноги, отрезав ее мотоблоком

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Haggardous50000/Shutterstock

В Свердловской области врачи спасают 13-летнего мальчика, который получил тяжелые повреждения во время работы на огороде. Об этом сообщает Telegram-канал «Екатеринбург №1».

Инцидент произошел в Нижнесергинском районе. По данным канала, мальчику перерезало ноги во время работы на участке. Ребенок не справился с управлением тяжелой техникой.

«Одну ногу пришлось удалять прямо на огороде, а за вторую сейчас борются в больнице», — рассказал очевидец несчастного случая, добавив, что у пострадавшего пошло заражение.

Официальной информации о состоянии мальчика не поступало.

До этого в Петербурге девочка попыталась перелезть через забор, но зацепилась за него кольцом и травмировала палец. Ребенка доставили в медицинское учреждение, врачи приняли решение ампутировать ей фалангу пальца.

Ранее женщина перенесла ампутацию из-за того, что медики не оказали ей помощь после укуса собаки.

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