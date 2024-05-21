Украинский лидер Владимир Зеленский в своих обращениях к Западу каждый раз указывает новое количество систем ПВО Patriot, необходимых Киеву, пишет автор портала infoBRICS Драголюб Боснич.

«Нужда в лишь двух системах ПВО совсем не соответствует словам Зеленского в прошлом месяце, когда он фактически запросил примерно 30 процентов от всех произведенных Patriot ради «разблокирования неба», — пишет автор.

Боснич указывает на непоследовательность требований Зеленского, поскольку в одном случае он требует несколько систем ПВО, тогда как в следующий раз просит намного больше, после чего возвращается к изначальной позиции о паре единиц вооружения.

В связи с этим эксперт приходит к выводу, что Зеленский не понимает, о чем говорит во время своих выступлений.

До этого Владимир Зеленский заявил, что принятие решений о военной помощи Украине дается западным союзникам слишком медленно. Зеленский охарактеризовал поставки Киеву средств противовоздушной обороны Patriot словами «один большой шаг вперед, но перед этим два шага назад».

По его мнению, многие решения о военной помощи Украине со стороны стран Запада «принимаются с опозданием примерно на год».

Ранее Зеленский рассказал о количестве систем ПВО у Украины.