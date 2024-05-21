Ученые создали электронику, способную работать в экстремальной среде Венеры

Американские ученые из Пенсильванского университета создали термостойкие электронные устройства, способные работать при чрезвычайно высоких температурах. Они позволят сконструировать компьютеры для изучения поверхности Венеры — самой жаркой планеты Солнечной системы. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Electronics (NatElectron).

Команда изготовила и протестировала новый сегнетоэлектрический диод (полупроводниковое переключающее устройство), которое продолжает работать при 600 °C. Для сравнения, самые надежные на сегодня устройства компьютерной памяти выходят из строя при 300 °C.

Новые диоды созданы с использованием материала, называемого сегнетоэлектрическим нитридом алюминия-скандия (AlScN). Его свойства позволяют выпускать устройства толщиной в 45 нанометров — в 1,8 тыс. раз меньше ширины человеческого волоса.

По словам авторов разработки, компьютеры на основе AlScN-диодов смогут работать не только на Венере, но и в открытом космосе, ядерных реакторах, глубинных скважинах и других экстремальных средах.

Ученые отметили, что мощность таких цифровых систем позволит запускать на них программы на основе искусственного интеллекта.

Ранее ученые впервые создали искусственный синапс на основе соли и воды.