Пьяный москвич изнасиловал свою невестку и стал фигурантом уголовного дела

В Москве 58-летнего мужчину обвинили в изнасиловании своей 29-летней невестки. Об этом сообщает ГСУ СК России по столице.

По версии следствия, инцидент произошел 25 февраля в Зеленоградском административном округе. Пострадавшая рассказала, что осталась в квартире с мужчиной, который употребил алкоголь и надругался над ней. После этого она обратилась в полицию с заявлением.

Предполагаемого преступника задержали. Ему предъявили обвинение по уголовным статьям об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Мужчина частично признал свою вину. Отмечается, что фигурант ранее был неоднократно судим за тяжкие и особо тяжкие преступления.

«Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в ведомстве.

Ранее россиянка обвинила таксиста-иностранца с сайта знакомств в изнасиловании.