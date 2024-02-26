В российском городе уличный конфликт закончился стрельбой

Под Тулой конфликт на улице закончился стрельбой и ранением. Об этом сообщает Telegram-канал «Тула Жесть».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в ночь на 23 февраля в городе Алексин. На кадрах с места происшествия видно, как мужчина достает из автомобиля пистолет и совершает выстрел в сторону — это привлекает внимание еще нескольких человек.

После этого мужчина с оружием вновь выстрелил, однако пуля попала в человека. Пострадавший упал, а стрелок через некоторое время убежал с места инцидента.

Информации о состоянии пострадавшего не поступало. Прочие детали и обстоятельства инцидента на данный момент не уточняются.

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