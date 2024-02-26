Роспотребнадзор следит за ситуацией на судне Norwegian Dawn, где ранее объявили карантин

Роспотребнадзор отслеживает ситуацию с обнаружением заболевания неизвестной этиологии на круизном судне Norwegian Dawn. Об этом со ссылкой не пресс-службу ведомства сообщает ТАСС.

В ведомстве проинформировали, что, согласно имеющейся информации, пассажиры судна находятся на карантине, на борту принимаются меры для обеспечения их безопасности, для проведения лабораторных исследований отобраны необходимые пробы.

«Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора», — пояснили в пресс-службе.

26 февраля стало известно, что во время остановки в порту Маврикия на норвежском круизном лайнере Norwegian Dawn был введен двухдневный карантин из-за вспышки неизвестной болезни среди пассажиров.

По сведениям газеты USA Today, болезнь может оказаться холерой. Сообщалось, что у небольшого числа пассажиров лайнера «наблюдались легкие симптомы заболевания, связанного с желудком», после чего власти Маврикия потребовали дополнительных тестов перед разрешением на въезд.

15 февраля стало известно, где заболевают холерой россияне.

13 февраля ВОЗ сообщила о 40 тысячах заболевших холерой в январе 2024 года.

Ранее в ООН начали беспокоиться из-за холеры в Судане.