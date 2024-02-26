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В Запорожской области рассказали об эвакуации жителей села Работино

Рогов: жителей села Работино эвакуировали еще до контрнаступления ВСУ

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Жителей запорожского села Работино вывезли в безопасную часть области еще до начала летнего контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал руководитель местного общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает ТАСС.

По его словам, эвакуация населения состоялась в мае 2023 года. В настоящее время в населенном пункте мирных граждан нет, подчеркнул источник агентства.

«Людей вывозили из прифронтовых районов, обеспечивали [всем необходимым]», — добавил Рогов.

В материале уточняется, что всего в селе Работино проживали около 480 человек. Об этом свидетельствуют результаты последней переписи населения, которая состоялась в 2001 году.

25 февраля губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что российские войска вошли в село Работино. Как он сказал, Вооруженные силы РФ продолжают наступление на этом участке фронта.

Позже Рогов заявил, что военнослужащие страны взяли под свой контроль южную часть населенного пункта. Тем не менее в районе села Работино все еще идут ожесточенные бои, подчеркнул глава движения «Мы вместе с Россией».

Ранее солдат ВС РФ рассказал о значении сражений за село Работино.

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