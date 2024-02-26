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В АТОР сообщили, что россиянам не стоит ждать резкого падения цен на отдых в Турции

АТОР: путевки в Турцию на лето в среднем подорожали на 8%

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Shutterstock

Россиянам не стоит ждать резкого падения цен на отдых в Турции летом. Об этом заявили специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Там пояснили, что снижение цен было в отдельных отелях высокого ценового сегмента. Поэтому эксперты призвали не ждать массового падения стоимости путевок в Турцию.

По данным экспертов, случаи понижения цен на турпакеты в рублях по сравнению с мартом прошлого года есть, однако в среднем по рынку они выросли на 7-8%. Также эксперты предупредили, что падения цен не будет.

Накануне Telegram-канал Mash сообщал, что сейчас турецкие отельеры предлагают скидку в 20% на размещение. Однако окончательные цены на отдых в Турции для россиян будут объявлены в апреле после переговоров властей двух стран.

По прогнозам экспертов, снижение может составить от 30 до 50% по сравнению с 2022 годом. Например, если в прошлом году восьмидневный тур стоил €1064 на человека, то теперь его можно будет купить за €703 после скидки в 20%, писал канал.

До этого стало известно, что россияне заняли третье место по количеству туристических посещений Таиланда.

Ранее Грузия получила рекордные доходы от туризма.

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