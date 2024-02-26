Краснодарец избил сожительницу и ее четырехлетнюю дочь

В Краснодаре 32-летний мужчина избил свою 29-летнюю сожительницу и четырехлетнюю дочь. Об этом сообщает Telegram-канал ГУ МВД России по региону.

На кадрах с места происшествия видно, как мужчина избивает женщину и ребенка. Сообщается, что после произошедшего он покинул съемную квартиру, где они проживали, и скрылся до приезда полиции.

Сотрудники правоохранительных органов занимаются установлением местонахождения нападавшего. По результатам разбирательства в произошедшем действиям мужчины будет дана правовая оценка.

Сожители переехали в Краснодар в 2019 году. Подвергшаяся нападению девочка является их совместным ребенком, сообщили в ведомстве.

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