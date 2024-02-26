Красноярский бар, на который пожаловалась Екатерина Мизулина, объявил о своем закрытии

В Красноярске бар Elton закрывается после проверки, инициированной Екатериной Мизулиной из-за травести-вечеринки. Об этом сообщает издание «Подъем» со ссылкой на публикацию в закрытом Telegram-канале заведения.

Травести-вечеринка, организованная в баре в честь Дня защитника Отечества, привлекла внимание СМИ и правоохранительных органов после жалобы главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. После этого в Elton Bar нагрянули силовики. Во время рейда были задержаны 12 человек, затем работу бара заблокировали местные активисты.

«К сожалению, дальнейшая работа нашего бара в Красноярске невозможна. Мы официально заявляем о закрытии «Элтона». В ситуации, когда ведется пропаганда ненависти, фактически поощряются столкновения одних граждан страны с другими, мы не можем обеспечить вашу безопасность и безопасность наших сотрудников», — объяснили принятое решение о закрытии бара его владельцы.

24 февраля полиции стало известно о прошедшей накануне вечеринке. Как уточняется, на организаторов провокационного мероприятия пожаловался один из бывших гостей, который «облил в зале девушек пивом, устроил потасовку на улице с применением перцового балона». Мужчина составил обращение к главе Лиги безопасного интернета, та попросила ГУ МВД по Красноярскому краю проверить заведение. Мизулина отмечала, что «ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ)-бар не только не закрылся, но и провел провокационную вечеринку в честь Дня защитника Отечества». После этого на страницах заведения в социальных сетях удалили видео, снятые во время мероприятия.

Ранее в Карелии силовики разогнали закрытую ЛГБТ-вечеринку.