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В Кемерове водитель автобуса высадил на мороз 12-летнего мальчика, оплатившего проезд

В Кемерове проверят водителя автобуса, который высадил школьника на мороз

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Виталий Тимкив/РИА Новости

В Кузбассе водитель высадил из автобуса оплатившего проезд ребенка, следователи начали проверку. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале информационного центра СК России.

Информация об инциденте, произошедшем 21 февраля в Кемерове, распространилась в соцсетях. По словам местных жителей, водитель рейсового автобуса высадил из транспортного средства 12-летнего мальчика. При этом ребенок, как уточняется, купил детский билет, а в тот день в городе установилась низкая температура воздуха.

Однако водитель потребовал у пассажира справку из школы, подтверждающую его право на льготный проезд, или еще пять рублей для оплаты полной стоимости. Ребенок не смог выполнить поставленное взрослым условие и был вынужден добираться до дома пешком.

Председатель СК России Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК по Кемеровской области Александру Безукладникову возбудить уголовное дело о нарушении прав малолетнего пассажира и отчитаться о ходе и результатах его расследования.

Ранее на Урале оштрафовали перевозчика, высадившего школьницу из автобуса на мороз.

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