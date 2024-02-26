СК РФ возбудит дело из-за осквернения могилы героя ВОВ в Молдавии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту осквернения могилы участника Великой отечественной войны (1941–1945 гг.) в Молдавии. Об этом пресс-служба СК РФ сообщила в Telegram-канале.

В феврале текущего года глава национального оргкомитета «Победа» и поискового движения Молдавии Алексей Петрович сообщал, что неизвестные в Кишиневе повредили обелиск на могиле героя ВОВ гвардии капитана Андрея Колбинского, с постамента была сорвана гранитная плита.

Бастрыкин поручил главному следственному управлению Следственного комитета России возбудить уголовное дело по данному факту и во взаимодействии с Министерством иностранных дел РФ установить все обстоятельства произошедшего.

В апреле прошлого года Бастрыкин поручил провести проверку по факту осквернения памятника Советской армии в болгарской Софии.

Ранее во Владикавказе возбудили дело из-за осквернения могил участников СВО.