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В Приморье локализовали пожар на строительных складах

В Приморье локализовали пожар на складах «Леруа Мерлен» на 700 квадратных метрах

Пожарные на 700 квадратных метрах локализовали пожар на складах строительного гипермаркета «Леруа Мерлен» в городе Артеме Приморского края. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

«В Приморье огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 700 квадратных метрах», — говорится в сообщении.

Утром 26 февраля сообщалось, что в производственно-складском помещении в Подольске было ликвидировано открытое горение на площади 2250 квадратных метров.

25 февраля пожар произошел на строительном рынке в Волгограде.

В этот же день спасатели полностью потушили пожар и ликвидировали его последствия в населенном пункте Горный Щит в Свердловской области, где огонь распространился на 600 кв. м.

До этого в Новосибирске на складе с паллетами, продуктами питания и металлическими изделиями произошел крупный пожар.

Ранее сообщалось, что десятилетний ребенок играл со свечой и устроил пожар в квартире.

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