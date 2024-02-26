В Приморье локализовали пожар на строительных складах

Пожарные на 700 квадратных метрах локализовали пожар на складах строительного гипермаркета «Леруа Мерлен» в городе Артеме Приморского края. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.
«В Приморье огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 700 квадратных метрах», — говорится в сообщении.
Утром 26 февраля сообщалось, что в производственно-складском помещении в Подольске было ликвидировано открытое горение на площади 2250 квадратных метров.
25 февраля пожар произошел на строительном рынке в Волгограде.
В этот же день спасатели полностью потушили пожар и ликвидировали его последствия в населенном пункте Горный Щит в Свердловской области, где огонь распространился на 600 кв. м.
До этого в Новосибирске на складе с паллетами, продуктами питания и металлическими изделиями произошел крупный пожар.
Ранее сообщалось, что десятилетний ребенок играл со свечой и устроил пожар в квартире.