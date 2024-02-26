В Подмосковье ликвидировали открытое горение на складе

В производственно-складском помещении в Подольске было ликвидировано открытое горение на площади 2250 квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

«На месте пожара в Подольске объявлена ликвидация открытого горения на площади 2250 квадратных метров. Проводится проливка и разборка конструкций», — сказано в заявлении.

25 февраля пожар произошел на строительном рынке в Волгограде.

В этот же день спасатели полностью потушили пожар и ликвидировали его последствия в населенном пункте Горный Щит в Свердловской области, где огонь распространился на 600 кв. м.

23 февраля пожарные потушили открытое горение на складе в Новосибирске на площади 800 квадратных метров.

20 февраля сообщалось о возгорании на строительном складе в Новой Москве.

Ранее очевидцы сообщили о пожаре в жилом доме в Чертаново.