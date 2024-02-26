Врач развенчала самые популярные мифы о том, что провоцирует рак

Существует множество мифов и недопониманий относительно того, что может способствовать развитию онкологического заболевания. О главных заблуждениях «Газете.Ru» рассказала кандидат медицинских наук, врач, эксперт Лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

«Часто можно услышать, что злокачественные новообразования питаются сахаром, поэтому сладкоежки болеют раком чаще. Но научных данных, подтверждающих, что употребление сахара напрямую ведет к раку, нет. Однако злоупотребление добавленным сахаром может способствовать ожирению, что в действительности увеличивает риск развития злокачественных опухолей», — предупредила врач.

Также люди опасаются излучения от мобильных телефонов, предполагая, что частые разговоры по ним могут вызвать опухоли головного мозга.

«В 2014 году Всемирная организация здравоохранения объявила, что электромагнитные поля, генерируемые мобильными телефонами, классифицируются как потенциально канцерогенные для людей. Но на тот момент не было четких доказательств влияния такого рода излучения на здоровье. Современные исследования показывают, что радиоволны, используемые в сетях мобильной связи, не ионизируют, то есть не обладают достаточной энергией для того, чтобы расщепить ДНК и вызвать повреждение клеток, способное спровоцировать опухоль. В то же время у ученых есть информация о том, что радиоволновое излучение способно приводить к локальному повышению температуры и предположительно все же может нанести вред. Было установлено, что у самцов животных, подвергшихся воздействию высокого уровня электромагнитного излучения, сопоставимого с 2G и 3G, развились раковые опухоли сердца. С меньшей степенью уверенности ученые утверждали, что также выявили у крыс опухоли мозга и надпочечников. Поэтому споры о вреде или безвредности мобильных телефонов ведутся до сих пор», — сказал Уланкина.

Употребление генетически модифицированных продуктов — это еще один страх.

«Существует распространенное мнение о том, что употребление ГМО-продуктов может влиять на геном человека и привести к мутациям, способным нарушить нормальное деление и гибель клеток. Однако многочисленные научные исследования не выявили прямой связи между употреблением такой пищи и раком. Всемирная организация здравоохранения также убеждена, что ГМО-продукты не угрожают здоровью человека. Не было ни одного случая, когда было доказано, что употребление таких продуктов привело к онкологическому заболеванию», — объяснила врач.

Многие также считают, что если в семье ни у кого не было рака, то не будет и у потомков. Это очень опасное заблуждение.

«Мутации, вызывающие рак, могут передаваться от родителей к детям. Примерно 10% опухолей возникают именно из-за таких генетических изменений. Поэтому, если в семье были случаи рака, особенно в молодом возрасте (до 50 лет), следует более внимательно следить за своим здоровьем и проконсультироваться о мерах профилактики с врачом. Однако важно понимать, что отягощенная наследственность не означает, что человек обязательно заболеет. Кроме наследственных мутаций, на формирование опухолей влияют факторы окружающей среды и образа жизни», — рассказала эксперт.

Онкологические заболевания нередко возникают из-за неправильного образа жизни, поэтому злоупотребление алкоголем и курение считаются важными факторами риска.

«Злоупотребление алкоголем увеличивает риск развития злокачественных опухолей головы и шеи, пищевода, печени и кишечника. Причем риск не зависит от типа и крепости алкоголя. Канцерогенные вещества из табачного дыма также способны «подталкивать» клетки к опасным мутациям. Кроме того, смолы, содержащиеся в нем, подавляют работу иммунной системы, лишая ее способности узнавать и атаковать мутировавшие клетки. Это еще одна причина повышенного риска развития рака у курильщиков», — добавила врач.

Кроме этого, по ее словам, даже один сильный солнечный ожог может привести к необратимым изменениям в ДНК, из-за которых клетки не восстанавливаются полностью и могут приобрести дефекты, которые мешают их нормальному делению.

«По данным Фонда борьбы с раком кожи, всего пять солнечных ожогов за всю жизнь могут увеличить риск развития рака кожи более чем в два раза. Под воздействием ультрафиолетового излучения ДНК клеток повреждается. При продолжительном воздействии на кожу возникает солнечный ожог, который свидетельствует о попытке организма восстановить или заменить поврежденные клетки. Иногда это не удается, в результате такие дефектные клетки могут дать начало злокачественной опухоли», — предупредила Уланкина.

Ранее врач назвал неочевидные признаки рака мочевого пузыря.