В Петербурге разыскивают хулигана, который справил нужду на «Медного всадника»

Неизвестный помочился на памятник «Медный всадник» в центре Санкт-Петербурга. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал Mash на Мойке.

Смеющийся молодой человек в спортивном костюме справил нужду на постамент конного памятника императору Петру Великому, установленного на Сенатской площади в 1782 году. Сделал это юноша на глазах у своего приятеля, который записал все на видео, впоследствии распространившееся в соцсетях.

Скандальный ролик также увидели полицейские. Как уточнили сегодня в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

«Полицией приняты меры к установлению и задержанию правонарушителя», — отметили в петербургской полиции.

Ранее турист осквернил 71-метровую статую Будды в Китае.