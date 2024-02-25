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В Петербурге разыскивают хулигана, который справил нужду на «Медного всадника»

Полиция завела уголовное дело на хулигана, помочившегося на «Медного всадника»

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Shutterstock

Неизвестный помочился на памятник «Медный всадник» в центре Санкт-Петербурга. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал Mash на Мойке.

Смеющийся молодой человек в спортивном костюме справил нужду на постамент конного памятника императору Петру Великому, установленного на Сенатской площади в 1782 году. Сделал это юноша на глазах у своего приятеля, который записал все на видео, впоследствии распространившееся в соцсетях.

Скандальный ролик также увидели полицейские. Как уточнили сегодня в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

«Полицией приняты меры к установлению и задержанию правонарушителя», — отметили в петербургской полиции.

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