В Волгограде произошел пожар на строительном рынке

На строительном рынке в Волгограде произошел пожар, сообщает ГУ МЧС по региону в Telegram-канале.

По данным спасателей, пожар возник в складском помещении.

Позже в МЧС сообщили, что открытое горение было локализовано на 920 квадратных метрах, а потом ликвидировано.

«В Волгограде пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение », — говорится в публикации.

Отмечается, что пострадавших при инциденте нет. В настоящее время проводится проливка и разборка конструкций. На месте работают 68 специалистов и 22 единицы техники.

Накануне в МЧС сообщили, что под Новосибирском оставшийся один дома десятилетний мальчик играл со свечой и устроил пожар в квартире. Прибывшие на место спасатели эвакуировали ребенка из квартиры, а также потушили возгорание, распространившееся на площади в два квадратных метра.

Ранее на складе в Новосибирске произошел крупный пожар.