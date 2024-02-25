В Курской области объявили ракетную опасность

В Курской области сработал сигнал ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Ракетная опасность! В Курской области запущена система оповещения населения», — отметил глава региона.

Старовойт рекомендовал жителям укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Тем, кого сигнал тревоги застал на улице, губернатор посоветовал зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг.

В ночь на субботу, 24 февраля, в Курской области уже включалась система оповещения населения. Несколько сел и деревень в регионе остались без света после обстрела со стороны Украины.По словам губернатора, речь о населенных пунктах Внезапное, Викторовка и Успеновка, а также — Гордеевка и Троицкое в приграничном Кореневском районе.

В минувший четверг, 22 февраля, губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что средства ПВО сбили беспилотник в небе над Суражским районом.

Ранее стало известно, сколько раз украинские беспилотники пытались атаковать Россию.