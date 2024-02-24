Всех отравившихся в дагестанском кафе выписали из больницы

В Дагестане всех отравившихся в кафе в Казбековском районе выписали из больницы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу районной администрации.

По информации агентства, все 17 человек, госпитализированных с признаками отравления в центральную районную больницу, выписаны. Всего в медицинское учреждение обратились 36 человек из села Дылым, из них 25 детей.

До этого в Роспотребнадзоре сообщили, что в кафе, где питались отравившиеся, выявили грубые нарушения санитарных правил. По предварительной информации, причиной произошедшего стал самодельный майонез. Работу заведения приостановили.

Ранее четверо подростков отравились неизвестным веществом в Краснодаре.