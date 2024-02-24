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В российском регионе пропала 57-летняя женщина в сверло-зеленой куртке

В Свердловской области исчезла 57-летняя женщина в светло-зеленой куртке

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Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области

В Свердловской области пропала 57-летняя женщина в светло-зеленой куртке. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области.

По информации поискового отряда, инцидент произошел в городе Красноуфимск. Местонахождение россиянки неизвестно с 22 февраля. Отмечается, что женщина может находиться в вашем городе.

Пропавшая имеет нормальное телосложение, светло-русые волосы, серо-голубые глаза и рост 158 сантиметров. Сообщается, что россиянка была одета с светло-зеленую куртку, черные штаны и берцы, а также серую шапку.

До этого в Петербурге 24-летний программист попрощался с родственниками и исчез. До этого он говорил родным, что не вернется домой.

Ранее волонтеры нашли девочку, которая ранее пропала в Кировской области.

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