Десятилетний ребенок играл со свечой и устроил пожар в квартире

Под Новосибирском оставшийся один дома десятилетний мальчик играл со свечой и устроил пожар в квартире. Об этом сообщает RG.RU со ссылкой на МЧС по региону.

По информации издания, инцидент произошел в городе Искитим. Десятилетний мальчик, оставшийся один дома в квартире на пятом этаже, зажег свечу на балконе и она упала на вещи. В результате начался пожар, соседи обратились в дежурную часть.

Прибывшие на место сотрудники экстренных служб эвакуировали ребенка из квартиры, а также потушили возгорание, распространившееся на площади в два квадратных метра.

Сообщается, что мальчик не пострадал. Эвакуация жильцов соседних квартир не потребовалась.

Ранее на складе в Новосибирске произошел крупный пожар.