В Литве осквернили два захоронения времен Великой Отечественной войны

На кладбище в Алитусском уезде на юге Литвы осквернили два захоронения времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местный департамент полиции.

«В городе Друскининкай... был облит памятный знак на месте захоронения советских солдат Второй мировой войны», — сказано в сообщении.

Предполагается, что это знак был облит размешанной в воде глиной.

Выясняются обстоятельства случившегося. На месте происшествия отсутствовали камеры видеонаблюдения.

До этого стало известно, что Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело после того, как местный житель осквернил памятник детям блокадного Ленинграда в Ереване. До этого уроженец Еревана Самвел Ширинян опубликовал в социальных сетях видео, на котором он срывает с возложенных у монумента венков российские флаги и сбрасывает цветы на землю. При этом мужчина заявляет, что «никакой документации о блокаде Ленинграда» нет. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала поступок местного жителя чудовищным.

Ранее Путин назвал цели сноса памятников советским воинам.