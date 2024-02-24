У берегов Японии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1

Подземные толчки зафиксировали у берегов японского острова Хонсю. Об этом сообщается на официальном сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Отмечается, что магнитуда землетрясения составила 5,1. При этом эпицентр природного катаклизма располагался на расстоянии 190 км от города Хатинохе с населением около 239 тыс. человек. Также, по данным центра, очаг подземных толчков находился на глубине 10 км.

Другая информация о ситуации в зоне землетрясение не поступала. Представители местных властей не давали никаких комментариев по поводу произошедшего и не объявляли об угрозе цунами.

В ночь на 24 февраля жители казахстанского города Алма-Аты почувствовали подземные толчки, силу которых оценили в три балла. Как рассказала пресс-служба Сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС республики, землетрясение имело магнитуду 6,1. Эпицентр природного катаклизма, в свою очередь, находился на территории КНР.

До этого землетрясение магнитудой 6,3 произошло у берегов Чили. Очаг подземных толчков располагался в Тихом океане на глубине два километра.

Ранее в районе Камчатки зарегистрировали сразу два землетрясения.