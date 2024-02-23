Российскую газету оштрафовали из-за статьи о хряке с именем Галкина*

Ужурский районный суд Красноярского края признал государственную газету «Сибирский хлебороб» виновной по статье о немаркировке иноагента. Карточка дела появилась в базе суда.

В итоге газету оштрафовали за правонарушение на 40 тыс. рублей.

Согласно материалам дела, надзорное ведомство привлек тот факт, что в статье «Сибирского хлебороба» от 22 апреля 2023 года упоминается хряк Максим, названный в честь Галкина, но без указания того, что последний признан иностранным агентом.

«У всех хряков имена. Любимое имя — Ваня, а хряк-пробник всегда почему-то Слава. Есть Нарцисс, был замечательный хряк Красавчик, Максим — в честь Максима Галкина» (признан в РФ иностранным агентом), — именно это предложение привлекло внимание Роскомнадзора.

Однако до этого ужурскую газету не стали штрафовать за статью о хряке с именем юмориста. Суд рассмотрел дело и пришел к выводу, что статья ужурской газеты посвящена не Галкину, а работе свинокомплекса, и прекратил производство. Роскомнадзор решение судьи обжаловал, однако о результатах рассмотрения апелляции информации пока нет.

Ранее сообщалось, что в Госдуме хотят ограничить иноагентам доступ в сеть.