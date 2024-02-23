В Горловке при обстреле ВСУ пострадали мирные жители

Украинские военные обстреляли донецкий город Горловку, в результате чего ранения получили несколько мирных жителей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр населенного пункта Иван Приходько.

Он уточнил, что под удар со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали две улицы города — Чкалова и Готвальда. В связи с этим глава местной администрации призвал граждан укрыться в домах и соблюдать осторожность.

«Увы, есть пострадавшие», — добавил Приходько.

Как рассказали в представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК), атака произошла утром 23 февраля в 7:30 мск. В Telegram-канале представительства региона подчеркивается, что украинские бойцы использовали реактивные системы залпового огня (РСЗО) и выпустили по населенному пункту 10 снарядов.

Накануне вечером губернатор Белгородской области сообщил, что дроны ВСУ сбросили взрывные устройства на два грузовых автомобиля в селе Глотово. По его словам, из-за действий украинских войск пострадали два человека.

Ранее украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус в Херсонской области.