На складе в Новосибирске произошел крупный пожар

В Новосибирске на складе с паллетами, продуктами питания и металлическими изделиями произошел крупный пожар. Об этом сообщает ГУ МЧС по Новосибирской области в своем Telegram-канале.

«Здание кирпичное, одноэтажное с мансардным этажом. Склад поделен на три отсека, где хранятся паллеты, продукты питания и металлические изделия. Внутри происходит интенсивное горение», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сообщение о пожаре на складе в Кировском районе города на улице Петухова поступило в 07:03 часов (03:03 мск). На месте возгорания работает штаб пожаротушения. Площадь пожара уточняется. В ликвидации участвуют 67 человек и 20 единиц техники. Кроме того, к горящему складу направлен пожарный поезд.

До этого пресс-служба регионального МЧС сообщала, что в Удмуртии на трассе сгорел рейсовый автобус, площадь пожара составила 30 квадратных метров.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.