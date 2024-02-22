Прокурорам и следователям разрешили использовать автоматы для личной защиты

Автоматы Калашникова внесли в перечень оружия, предназначенного для личной защиты прокуроров и следователей СК РФ. Об этом сообщается в постановлении российского правительства, которое опубликовали на официальном сайте правовой информации.

Документ предусматривает внесение изменений в ранее принятое постановление правительства. Одновременно правоохранителям разрешили использовать 9-мм пистолеты АПС.

В начале февраля стало известно, что концерн «Калашников» модернизирует автомат АК-12. Как объяснили представители группы компаний, не так давно из зоны спецоперации вернулись руководители, конструкторы и другие специалисты, которые из первых рук получили отзывы о применении легендарного оружия. Они также произвели ремонт вышедших из строя единиц.

До этого стали известны сроки поставок в армию обновленного автомата АК-12.

Ранее новейшие образцы российского оружия представили на выставке в Саудовской Аравии.