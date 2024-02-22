Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Пьяный пассажир устроил дебош в самолете, а его жена закатила истерику

Shot: в Шереметьево пассажир устроил дебош в самолете, вылетавшем на Шри-Ланку

close
100%
Depositphotos

В Шереметьево пьяный пассажир устроил дебош в самолете, вылетавшем на Шри-Ланку. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 20 февраля в самолете авиакомпании «Россия». Перед вылетом мужчина употребил алкогольные напитки и в состоянии опьянения поднялся на борт вместе с супругой.

На борту воздушного судна дебошир начал кричать и возмущаться, что ему ничего не нравится. На место прибыли сотрудники авиационной безопасности, которые вывели агрессора из самолета. Сообщается, что его жена сразу после произошедшего упала на пол в салоне и устроила истерику. Женщина ревела и возмущалась из-за того, что с ними так поступили.

Ранее в Сургуте двое пьяных мужчин устроили дебош на борту самолета.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами