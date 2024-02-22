Пьяный пассажир устроил дебош в самолете, а его жена закатила истерику

В Шереметьево пьяный пассажир устроил дебош в самолете, вылетавшем на Шри-Ланку. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 20 февраля в самолете авиакомпании «Россия». Перед вылетом мужчина употребил алкогольные напитки и в состоянии опьянения поднялся на борт вместе с супругой.

На борту воздушного судна дебошир начал кричать и возмущаться, что ему ничего не нравится. На место прибыли сотрудники авиационной безопасности, которые вывели агрессора из самолета. Сообщается, что его жена сразу после произошедшего упала на пол в салоне и устроила истерику. Женщина ревела и возмущалась из-за того, что с ними так поступили.

Ранее в Сургуте двое пьяных мужчин устроили дебош на борту самолета.