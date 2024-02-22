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Россиянин купил «умную» колонку в интернете и обнаружил на ней свитер для тепла

Мужчина купил подержанную колонку и обнаружил на ней свитер и записку

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Телеграм-канал Московские новости

Мужчина купил в интернете подержанную «умную» колонку, а когда она пришла, обнаружил на ней свитер для тепла и трогательную записку. Об этом сообщает Telegram-канал «Московские новости».

По информации Telegram-канала, когда купленный подержанный девайс пришел новому владельцу, он обнаружил на колонке свитер-переноску и записку от ребенка, родители которого продали ее.

Ребенок в своей записке рассказал, что любит эту колонку и попросил не обижать ее, а также не оставлять одну. По его словам, девайс любит путешествовать, и поэтому его бабушка связала для него сумку. Родители пообещали ему такую же «умную» колонку, но большую. В заключении экс-хозяин выразил надежду, что с новым владельцем девайсу будет хорошо.

Ранее продажи «умной» техники для дома в России выросли почти в два раза.

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