Россиянин купил «умную» колонку в интернете и обнаружил на ней свитер для тепла

Мужчина купил в интернете подержанную «умную» колонку, а когда она пришла, обнаружил на ней свитер для тепла и трогательную записку. Об этом сообщает Telegram-канал «Московские новости».

По информации Telegram-канала, когда купленный подержанный девайс пришел новому владельцу, он обнаружил на колонке свитер-переноску и записку от ребенка, родители которого продали ее.

Ребенок в своей записке рассказал, что любит эту колонку и попросил не обижать ее, а также не оставлять одну. По его словам, девайс любит путешествовать, и поэтому его бабушка связала для него сумку. Родители пообещали ему такую же «умную» колонку, но большую. В заключении экс-хозяин выразил надежду, что с новым владельцем девайсу будет хорошо.

Ранее продажи «умной» техники для дома в России выросли почти в два раза.