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Врачи удалили из носа пациента 150 живых насекомых

HuffPost: в США врачи удалили из носа мужчины 150 живых насекомых

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В США врачи удалили из носа пациента 150 живых насекомых, пишет HuffPost.

Как пишут СМИ, мужчина обратился в больницу с жалобами на то, что кожа на его лице жжется, доставляя дискомфорт. Кроме того, у американца опухли нос и губы, и он с трудом мог говорить.

«Я даже не мог встать, чтобы сходить в ванную, потому что из носа сразу начала идти кровь», — жалуется он.

После того, как доктора обследовали нос пациента с помощью специальной камеры, они увидели там сотни мелких насекомых, которые буквально питались кожей американца.

«Они были прямо у основания его черепа, прямо под мозгом», — прокомментировали медики.

Доктора вытащили из носа мужчины 150 мелких насекомых, отправив их на экспертизу. Сообщается, что после этого пациент пошел на поправку. Специалисты предполагают, что жуки появились в организме американца из-за контакта с заряженной рыбой и плохой гигиены.

«Раньше я ополаскивал руки в реке, теперь я использую мыло и не прикасаюсь к носу», — признался мужчина.

Ранее у британца отказали почки после того, как он выпил 1176 таблеток ибупрофена.

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