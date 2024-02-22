Россиянка била приемных детей утюгом и поленом

В Тюменской области суд взыскал с опекуна, истязавшего троих детей, компенсацию морального вреда. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

По данным следователей, 55-летня жительница Тюмени взяла под опеку трех несовершеннолетних. Длительное время опекун истязала подопечных, женщина била детей рукоятью швабры, ремнем, деревянными счетами, поленом, утюгом и прутом. Одного из детей она закрыла в бане на весь день за небольшую провинность.

В отношении опекуна было возбуждено уголовное дело, прокуратура обратилась с иском в суд о взыскании с обвиняемой компенсации морального вреда в пользу несовершеннолетних. Решением суда жительница Тюмени обязана выплатить приемным детям 275 тысяч рублей.

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