В Подмосковье мужчины украли товары на миллионы рублей из своего пункта Wildberries

Жители Подмосковья украли из собственного пункта выдачи заказов Wildberries товары на сумму более пяти миллионов рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По версии правоохранителей, двое молодых людей купили несколько аккаунтов на маркетплейсе, после чего стали заказывать дорогие вещи. После поступления посылок юноши оформляли возврат товаров, но, когда за ними приезжали представители Wildberries, вместо дорогих оригиналов отдавали более дешевые аналоги. Таким образом от аферы молодые люди получили 5,4 миллиона рублей.

Сотрудники склада обратили внимание на несоответствие товаров и обратились к правоохранителям. В результате владельцев ПВЗ задержали, они признались в содеянном. За такую крупную кражу им грозит срок до десяти лет.

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