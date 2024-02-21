Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Патриарх Кирилл призвал обратить внимание на адаптацию мигрантов

Патриарх Кирилл: нужно обратить внимание на адаптацию мигрантов в Подмосковье

close
100%
Максим Богодвид/РИА «Новости»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к духовенству Московской митрополии с призывом обратить внимание на просвещение и адаптацию мигрантов в Подмосковье. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы Русской православной церкви (РПЦ), высокая концентрация мигрантов является особенностью демографической обстановки в Подмосковье. Он отметил, что многие из них в той или иной степени исповедуют ислам.

«Подчеркну, что Россия на протяжении веков являлась и является страной, в которой мирно сосуществуют традиционные религии, живут и трудятся люди различных вероисповеданий», — продолжил патриарх.

Он заявил, что проблема заключается в другом: «в инкультурации и адаптации мигрантов в российских условиях».

«Очень просил бы вас обратить внимание на эту тему. Я уже говорил об этом, но мы должны продолжать нашу просветительскую работу и среди этой категории людей», – добавил глава РПЦ.

До этого патриарх Кирилл предупредил, что ошибочная политика в сфере миграции может привести к самым печальным последствиям.

Ранее патриарх Кирилл заявил, что Россия может потерять идентичность из-за мигрантов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами