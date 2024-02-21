Патриарх Кирилл призвал обратить внимание на адаптацию мигрантов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к духовенству Московской митрополии с призывом обратить внимание на просвещение и адаптацию мигрантов в Подмосковье. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы Русской православной церкви (РПЦ), высокая концентрация мигрантов является особенностью демографической обстановки в Подмосковье. Он отметил, что многие из них в той или иной степени исповедуют ислам.

«Подчеркну, что Россия на протяжении веков являлась и является страной, в которой мирно сосуществуют традиционные религии, живут и трудятся люди различных вероисповеданий», — продолжил патриарх.

Он заявил, что проблема заключается в другом: «в инкультурации и адаптации мигрантов в российских условиях».

«Очень просил бы вас обратить внимание на эту тему. Я уже говорил об этом, но мы должны продолжать нашу просветительскую работу и среди этой категории людей», – добавил глава РПЦ.

До этого патриарх Кирилл предупредил, что ошибочная политика в сфере миграции может привести к самым печальным последствиям.

Ранее патриарх Кирилл заявил, что Россия может потерять идентичность из-за мигрантов.